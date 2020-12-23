儘管時代進步，但不少傳統習俗依舊受到重視，日前就有一名女網友透露，一隻「雞冠被劃過」的公雞跑來她的店裡，看起來又餓又狼狽，讓她於心不忍，打算將其收養。沒想到消息一出，不少人卻極力勸退，紛紛告誡「小心煞氣！」

原PO在臉書社團《靈異公社》PO文指出，近日店裡來了不速之客，一隻在外遊蕩的白色大公雞看起來又餓又狼狽，再加上雞冠上有被刀劃過的痕跡，讓她看了於心不忍，想收留這隻雞。

無奈身旁親友卻極力勸退原PO，認為這隻雞應該是被人做過儀式取了雞血，「有人說是婚喪喜慶？廟宇開光？最好不要摸」，但善良的原PO卻無法對這隻雞置之不理，於是PO網請益「請問可以圈養嗎？單純覺得牠很餓很可憐」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「這是祭改的雞，只取公雞冠血，可以給牠吃喝但是不要養在自己家」、「建議不要，大部分都是祭空棺結束的，有煞氣」、「應該壓煞的雞，最好不要理牠，一般人都會避開，這不是好心不好心」、「開光雞，如果沒忌諱，吃沒關係，鴨子就不行了，那是壓煞用的」。

一名內行網友則解釋，「可以養，基本上不管是開光雞還是婚禮的領路雞，還是喪禮的替身雞，都可以養，而婚禮的領路雞，主家不可以殺來吃，至於開光雞和替身雞是不能殺，不能吃，古時候因為雞幫人受罪或是當替身，都會養到死，現在因為不能殺，不能吃，就亂丟」。

但也有不少人認為百無禁忌，「你要是救了牠，功德勝過一切禁忌」、「開光點主都不是牠自願的，分一口飯給牠，給牠一個巢」；也有人打趣笑說「飼養這物種要特別注意一點，會不定時叫你早起」。

事實上，在台灣的宗教儀式中，白雞又稱為「靈雞」，會用來開光、壓煞、除穢，法師會取雞冠上的鮮血為神明開光，儀式結束後不可將其宰殺食用，須將之放生或養到老死。