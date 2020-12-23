印度最近發生一起恐怖的獅子攻擊案件，一名17歲少女和姐妹到野外上廁所，卻遭到2頭亞洲獅攻擊，少女被獅子拖進一旁的農田中，下半身遭撕咬慘死，當時雖然有官員抵達現場，卻無力拯救少女，只能眼睜睜地看著她失去性命。

根據外媒報導，事發當天約晚間9點半，17歲少女班維亞（Bhanviya Bamaniya）和姐妹蕾卡（Rekha）走到位於野外的茅房上廁所，沒想到正當她們想要返回時，卻突然出現2頭亞洲獅對她們發動攻擊，蕾卡情急之下跳進了一旁的水池，順利逃過一劫，但班維亞就沒有這麼幸運，她成了獅子們的唯一目標，很快就被抓住殺死，之後獅子將她的遺體拖到農田裡開始啃咬、分食。

警方透露，蕾卡在遭到獅子攻擊後就發出求救訊息，因此當地的森林官員很快就抵達現場，他們試圖利用喊聲來驅趕獅子，卻無濟於事，最終只能眼睜睜地看著班維亞在眼前失去性命，過了半小時才有機會把獅子趕走，但班維亞的下半身已經被啃咬得血肉模糊、幾乎快被吃完。

報導中指出，少女居住的村莊和捷納（Girnar）野生動物保育基地距離不到20公里，很多獅子都會沿著河岸移動，侵入村莊的機率很高，但森林官員透露，人類並不是獅子的獵物選項，除非被激怒，否則牠們很少會主動攻擊人類，因此認為這起獅子攻擊事件相當不尋常。