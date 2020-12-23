日本京都一對夫妻17日清晨6時許在自家附近的海灘散步，沒想到卻意外看見一隻長逾3公尺的「大王烏賊」被沖上岸，消息一出，當地民眾人心惶惶，憂心是大地震前兆，離奇的是，4天後日本青森縣外海果真發生一起規模6.3強震。

根據《京都新聞》報導，該對夫妻在京都府宮津市的海邊散步時，發現一隻長逾3公尺的大王烏賊陳屍在沙灘上，立刻向當局通報。由於大王烏賊的部分身體長度就有1.5公尺，超巨身形讓妻子詫異直呼，偶爾會看到小隻的烏賊被沖上岸，「但這麼大隻的還是第一次看到！」

京都府海洋中心表示，近20年來至少已有5至6隻大王烏賊屍體被沖上京都府北部海灘，推測是身體衰弱等因素浮上海面，再被季節性洋流沖上岸。

大王烏賊主要產於北大西洋和北太平洋，生活在水深300公尺至3100公尺深的水域，是世界上最長的無脊椎動物，其天敵是抹香鯨。

然而每當深海生物出現在海面上，往往會引發有關「地震前兆」的聯想，果真日本21日凌晨2時23分就發生了規模6.3淺層強震，震央位於青森縣外海，所幸並未傳出人員傷亡災情。

不過目前並無任何科學實證可以證明大王烏賊現身岸邊與地震有關。