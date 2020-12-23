泰國一名男子日前到野外露營卻遇見了驚悚的一幕！他一覺起來發現帳篷上長了「一大片毛」，他湊近一看後才發現是大量類似蜘蛛的長腳生物聚集在一起，密密麻麻的景象讓他嚇得瞬間頭皮發麻。

這名男網友阿克（Ake Theeranan）透露，因為最近寒流來臨，他為了感受氣候的轉變因此和同伴一起到郊外露營，沒想到隔天阿克睡一覺起床後，驚覺內帳外側竟長滿了毛，他湊近一看才發現，這一大片生物就是長相類似於蜘蛛的「盲蛛」，阿克推測應該是天氣太過寒冷，牠們才會躲到這裡來取暖。

由於這一幕實在太過驚悚，阿克被嚇得頭皮發麻，但也把難得見到的畫面拍攝下來，並分享到自己的臉書上，很快就吸引大批網友關注，大家看到後都因為盲蛛的外型跟著冒起雞皮疙瘩，「如果是我看到這一幕，我已經死在帳棚裡了」、「我的天啊！再也不敢去露營了」、「我會直接把帳篷給燒了」。

據悉，盲蛛並不是蜘蛛，只是外型有些類似而已，但事實上牠們和蠍子的親緣關係更加接近，而且盲蛛不會吐絲也不具毒液，並不會對人類帶來生命健康的危害。