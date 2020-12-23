越南一名女子日前第一次到男友家作客，用餐後想上廁所的她，基於禮貌向男友母親表達「幫忙洗碗」的意願，沒想到卻意外發現男友家的馬桶竟然安裝在廚房中央，四周不僅沒遮蔽物，鍋碗瓢盆更直接擺放在馬桶旁邊。

綜合外媒報導，該名越南女子在男友家用餐完畢後，打算起身上廁所，但禮貌上還是向男友母親說「阿姨，我幫您洗碗」，不過男友立即表示「妳去上廁所就好，旁邊的碗我來洗」，儘管當下她覺得怪怪的，但沒有多想，直到上廁所後才明白男友的意思。

男友家的馬桶竟然安裝在廚房中央，且四周毫無遮蔽物。（圖／翻攝自afamily.vn網站）

原來男友家的馬桶就安裝在廚房正中央，也有被長期使用過的痕跡，離譜的是，馬桶周圍不但沒有任何遮蔽物，一上廁所就會被看光，就連地板也擺放著鍋碗瓢盆等廚房用具，超乎尋常的奇葩設計讓她當場嚇傻。

畫面曝光後網友也傻眼了，紛紛留言驚呼「如果煮飯的時候有人想上廁所怎麼辦？」、「太噁了我到底看了什麼」、「這是什麼奇怪的風水」、「怕爆！大腸桿菌滿天飛舞」。