前世真的存在嗎？英國一名媽媽日前分享了一件讓她震撼不已的事情，她的4歲女兒透露自己認識一名監獄犯人，媽媽在好奇心驅使下上網搜尋，沒想到100年前真的有符合女兒所描述的人存在！

根據《鏡報》報導，塞弗蓮森（Frederica Severinsen）透露，自己的朋友產下一名女嬰並取名為伊絲特（Esther），她開心地和年僅4歲的女兒海蒂（Esther）分享這個好消息，但對方卻反問她：「是伊絲特梅爾文（Esther Mervin）嗎？」，雖然有些困惑，塞弗蓮森也如實回答：「不是喔」，沒想到接下來海蒂就稱自己認識一名叫做伊絲特梅爾文的女人，但她住的很遙遠，而且當時還在獄中。

塞弗蓮森聽到後感到非常震驚，決定上網搜尋有關於這個女人的訊息，最終在一個可查詢族譜的網站上發現了一個來自100年前美國的伊絲特梅爾文，而且真的在1900年代被關入獄中。塞弗蓮森事後又再度詢問女兒怎麼認識對方的，海蒂也只是輕描淡寫地回答：「很久以前，她現在已經死了，就這樣」。

這段詭異又驚人的「前世記憶」引起了許多網友的共鳴，不少媽媽也分享了自家小孩的「驚人前世故事」，「曾經我女兒坐在馬桶上對我說：『在以前，我不得不在野外上廁所』」、「每當我帶著女兒到樹林時，她總是會說：『我另外的爸爸媽媽就是把我丟在這裡離開的』」、「我3歲的女兒會不斷告訴我們她在飛機失事的澳洲家人，但我們住在英國，而她會對我說：『你是我現在的媽咪』」。