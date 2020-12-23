狗被主人棄養後，流落街頭的牠們，將面臨肉弱強食的生活環境，個性較溫且體力弱的浪浪，就很有可能餓死在街頭。香港一名動保人士，經常會至山上的墓地餵狗，豈料其中一隻由於個性較內向，因此經常搶不到食物，甚至還會被其他隻狗欺負，動保組織介入救狗後，更看到流浪狗的悲歌。

動保組織「毛孩守護者」在臉書表示，一名動保人士經常會到山上的墓地餵狗，每次都會特別關心其中一隻浪浪「Sweet」，由於牠個性較害羞，不只怕人也怕狗，每次有食物時，牠不會馬上跑去吃，而是等同伴吃飽後，才會上前吃剩餘的殘渣，但食物原本就不多，這也導致牠根本吃不飽。

「Sweet」個性非常溫和，導致牠經常被欺負，也因長期沒吃飽，根本沒有力氣抵抗，最終慘遭同伴圍攻，被打到遍體鱗傷，近日動保人士上山餵狗，發現「Sweet」受重傷，躲在燒金桶下面的空間內顫抖，為了避免「Sweet」跑走，隨即用木板封住洞口，並向「毛孩守護者」求助。

「毛孩守護者」難過的透露，「鑽石山墳場山上有大概200隻浪犬，他們大部份沒有絕育，繁殖、飢餓、受傷、死亡正不斷上演」，指流浪狗為了躲避人群，因此就逃到平時人煙稀少的墓地，唯有清明節掃墓時，才會有人發現受傷、飢餓的牠們。

「毛孩守護者」到場後，發現「Sweet」傷口嚴重潰爛，其他部位還有新舊傷疤，隨後將浪浪帶出來後，發現牠的傷口上還爬滿蒼蠅及卵，畫面觸目驚心，隨後趕緊將牠帶至獸醫院治療，發現牠不僅傷口發炎嚴重，甚至還有貧血、患心絲蟲、牛蜱熱、營養不良等狀況，目前已送至中途之家代為照料，未來也將開放領養，為牠找到新家。