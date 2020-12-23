現代科技發達，讓網路交友的風氣蔚為盛行，卻也隱藏不少陷阱。一名女網友日前在視訊交友軟體遇到一名自稱是平面攝影師的女子，透過話術誘騙，最後竟演變成「全裸試鏡」，還要求該名女網友做出許多不合理的動作，但女網友一直到視訊結束之後才驚覺不對勁，趕緊慌張上網求助，想知道自己是不是被騙了！

一名女網友昨（22）日在大學生論壇Dcard發文，表示她某日在一個視訊交友軟體上亂滑，遇到一個女生，並聲稱自己的鏡頭壞掉，所以無法露面。聊天過程中，該名女子表明自己是一名幫女生拍平面服裝的攝影師，看到原PO長相甜美，想要找她當模特兒，希望可以有合作的機會。

原PO起初想婉拒，女攝影卻開始用話術稱讚她，還說會有薪資，讓原PO忍不住心動答應。雙方互加LINE之後，女攝影師馬上回傳名片和幾張作品讓原PO安心，接著又問可不可以視訊，一開始只是看左右臉到肩膀、腰腿等等，接著竟要求原PO將上衣跟胸罩脫掉，說要檢查她胸部上有沒有刺青或胎記。

之後越來越誇張，開始指使原PO做出揉奶、甩奶、上下跳、脫褲子、內褲等羞恥的行為，看到原PO表情排斥，對方還會出言安撫，「是要確保妳的胸部是真的，要不是我鏡頭壞掉，我真的很想讓妳看我桌上畫的東西」，透過內外鏡頭切換，原PO也看到對方桌上真的有出現類似女生身型的素描圖。

整個過程一直持續到原PO手機沒電，但結束後原PO卻越想越不對勁，隔天上網查詢女攝影師傳的圖片和名片都查不到什麼資料，打電話也不通，就傳訊息告知對方提供公司或她個人的資料，否則將要去警察局報案。結過女攝影師不到1個小時就回覆，還不耐煩表示「如果是騙人，我現在根本不會回妳」、「不信任她就把資料刪掉」。

最後原PO雖然有報警，但因為沒有直接證據證明對方有截圖、側錄、或是散播照片，所以警方也無計可施。原PO表示這件事讓她心裡充滿陰影，貼文是希望警惕大家，但內心仍希望有人告訴她這不是詐騙。文章曝光後，網友紛紛留言安慰，但也都表示沒有這種試鏡流程，一致認為原PO被騙了！