大貓熊寶寶「圓寶」出生快滿6個月，原本無法吃固態食物的牠，近日也開始接觸不同種類的副食品，「圓寶」甚至會學媽媽的動作進食，不過年紀還小的牠，仍無法完全吃下窩窩頭等副食品，甚至經常把碎屑弄得全身都是，超「憨慢」的吃相融化一票粉絲。

「圓寶」還會模仿媽媽吃東西的動物，一日食物還被圓圓奪走，留下一臉困惑的牠，模樣非常可愛。(圖/台北市立動物園提供)

出生已經178天的「圓寶」，預計在明年元旦出來見客，保育員也加緊進行「亮相訓練」，近日「圓寶」開始玩鞦韆「甜甜圈君」，但由於牠的力氣不夠，再加上腿太短，因此一直無法自己爬上鞦韆，經常還沒爬上去，就被「甜甜圈君」甩到地上。

經過幾天的努力後，「圓寶」終於進步了，有時不需要保育員的幫忙，也能獨自爬上去，並找個舒服的位置掛在上面，體力與耐力明顯成長不少。而台北市立動物園的保育員，近日也開始讓「圓寶」練習接觸窩窩頭、紅蘿蔔、竹筍等副食品。

「圓寶」進食期間，甚至會模仿媽媽「圓圓」用手抓食物的動作，並將窩窩頭抱在懷中狂啃，由於不擅長吃類似的副食品，牠還會用腳輔助不讓食物溜走，但總是把食物弄得亂七八糟，窩窩頭的碎屑甚至撒滿牠全身，完全還不太會吃，因此目前牠仍以媽媽的母奶為主食。

「圓寶」經常會纏著保育員，模樣讓人看了秒融化，不過與姊姊「圓仔」相比，牠反而更喜歡黏著媽媽。(圖/台北市立動物園提供)

youtube頻道上分享的「圓寶成長日記」，可看出兩隻大貓熊的個性不同，姊姊「圓仔」還小時，比較喜歡跟著保育員，好像一個小監工一樣，而「圓寶」則是更喜歡媽媽，經常跟在「圓圓」的後面當跟屁蟲，甚至會模仿媽媽的一舉一動，當「圓圓」在吃竹子時，「圓寶」會去撿被剝下的竹桿皮，儘管牠不能吃，仍會學媽媽的動作狂啃。

有趣的是，保育員曾目擊到「圓寶」拿起竹桿皮後，便開心的咬了起來，豈料隨後被媽媽發現，「圓圓」一個轉身就奪走竹桿皮，留下一臉無辜的「圓寶」呆坐在地上，讓保育員覺得可愛又好笑。