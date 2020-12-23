現代人十分依賴網路評價，只要看到一則負評就有可能影響消費意願。南韓一名美食YouTuber日前發布一則影片，痛批大邱一間餐廳的螃蟹上竟沾有飯粒，懷疑店家將客人沒吃完的餐點重新上桌，讓該間餐廳生意瞬間一落千丈，短短幾天就宣告倒閉。沒想到該名YouTuber事後又突然翻盤，公布事情的真相，讓網友全都氣瘋。

綜合外媒報導，南韓美食YouTuber「하얀트리HayanTree」日前在影片中表示，他到大邱一間「醬油螃蟹吃到飽」餐廳用餐時，竟發現螃蟹上沾有飯粒，懷疑店家將其他客人沒吃完的餐點端給他吃。影片馬上引起關注，店家隨即遭到大批網友砲轟，老闆也現身在影片下方留言澄清，強調從來沒有將客人沒吃完的食物繼續出餐，認為飯粒應該是該名YouTuber在倒調味料時，不小心掉進去的，但留言馬上就遭到刪除，老闆帳號也被封鎖。

南韓YouTuber「하얀트리HayanTree」突然拍影片道歉，表示是自己搞錯。(影片來源/YouTube/ 하얀트리HayanTree/如遭刪除請見諒)

連續好幾天受到網友攻擊，網路上還發起抵制活動，導致餐廳生意嚴重受創，在短短幾天後就直接倒閉。沒想到該名YouTuber日前卻突然將相關影片刪除，並上傳道歉影片，表示是自己沒吃乾淨才有飯粒，不是店家問題，應該要先查明清楚再發布影片，他本來想找直接店家道歉，到現場才發現已經倒閉。

但老闆看到之後卻不領情，認為該YouTuber只是補救自己的形象，自己長久以來一直以誠信做生意，好不容易成為當地知名美食餐廳，眼看就要撐過新冠肺炎疫情肆虐的2020年，如今卻被無故指控而倒閉，實在很冤枉，本月15日決定在青瓦台請願網站上發起連署，希望政府制定相關法律，不要再有類似事件發生。