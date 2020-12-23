大陸考古團隊日前在陝西西安，挖掘出秦漢櫟陽城遺址，甚至發現浴室及排水系統，推測此區域為2000多年前秦漢都城的「後宮」生活區，此建築也是大陸首次發現戰國時期秦國的後宮遺址，其中三號古城的建築規模更大、等級高，具有非常重要的歷史價值，讓考古學家都非常震驚。

陝西首發掘戰國時期秦國后宮遺址，專家：豐富對秦人建築認識。(影片來源/youtube/澎湃新聞)

綜合陸媒報導，秦漢櫟陽城位於現今西安市閻良區，2001年被列為重點文物保護單位，而櫟陽城始建於秦獻公二年（公元前383年），在秦獻公及孝公時期、秦末楚漢相爭時塞王司馬欣、漢初劉邦都曾被作為都城，更是西安附近秦咸陽、漢長安外的第三座秦漢都城。

在2018至2020年間，考古人員對遺址內三號古城北側進行挖掘，發現櫟陽城遺址內有多座大型宮城建築，時代確定為戰國中期至西漢前期，期間出土大量筒瓦、板瓦和雲紋瓦當等，還找到浴室設施、壁爐設施，以及灶址、水井等生活遺跡，更在三號古城的六號建築西側，出土成對的4個灶址。

其中一個灶址長約3.86公尺，呈現斜坡狀，還有火塘(室內地上挖小坑，並在四周堆磚石，中間可生火取暖或做飯)、煙道等設施，推測此處在當時作為御膳房相關的附屬設施，中國社會科學院考古研究所研究員劉瑞提到，此區域應是戰國秦漢宮城內的「後宮」區，這也是到目前為止首次發現較完整的戰國時期秦國後宮區域。

新發掘的櫟陽城遺址三號古城建築，不僅規模大且等級更高，考古學家認為，出土的建築可深入了解戰國秦漢建築布局和發展，劉瑞更提到，挖掘區向北側是宮城北牆的範圍，也就是宮城內後宮區，「這個區域的發掘是我們在傳統的都城考古里及其少見的，這次是機緣巧合把它們完整揭露出來了」，在遺址中還發現兩件「公」字瓦當，及「櫟陽宮」陶文等文物。

不少網友驚嘆「歷史的厚重感，在這些文物或者遺址中傳遞，讓後世非常震撼」、「灶台、水井管道的畫面，感覺很先進」、「規模也很宏達，秦漢後宮遺址就是歷史的遺留」、「考古真的好厲害，連槽形都能看出具體用途」、「這次大規模的發掘，能夠清楚認識到那個時代建築材料、佈局等做法」。