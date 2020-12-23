美國紐約拉瓜地亞機場日前傳出一起驚悚事件，一名男子在搭乘飛機的時候突然恐慌症發作，不停大吵大鬧，最後不顧飛機即將起飛，竟擅自打開艙門，帶著女友和愛犬從逃生溜滑梯逃走，導致飛機緊急停駛，最後延遲9小時才起飛。

根據《NEW YORK POST》報導，來自佛州的31歲男子默多克（Antonio Murdock）於21日上午11點左右，和23歲女友格列柯（Brianna Greco）帶著陪伴犬Rain一起搭乘達美航空462號航班，準備前往亞特蘭大。

沒想到正當飛機開始在跑道上滑行時，默多克竟突然恐慌症發作，不停要求要下飛機，最後不顧機組人員的勸告，擅自打開艙門，看到有逃生溜滑梯便趕緊帶著女友和愛犬往下跳，讓飛機緊急返回登機門，派維修人員進行檢查，直到晚上7點17分才再次起飛，整整延遲了9個小時之久。

事後默多克以二級惡意損害、二級魯莽危害與三級非法入侵等罪名被起訴，他在法庭表示自己有創傷後壓力症候群（PTSD），當時多次請機組人員讓他離開，雖然他們說正在停駛，但他卻覺得飛機沒有要停下來的意思，因為覺得繼續坐在飛機裡會崩潰，才忍不住將艙門打開，真的沒有要蓄意犯罪的意思。

報導指出，女友格列柯也遭檢方以第三級非法入侵罪起訴，目前已獲保釋，默多克則仍被拘留中，正等待開庭，而2人養的大丹犬則暫時安置在收容所。