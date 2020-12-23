每當將愛車停在停車場後，經常可見流浪貓趁沒人時，跳到引擎蓋或車頂上休息。英國一名搖滾樂手日前表演結束後，便走進停車場準備開車回家，發現車頂上趴著一隻「橘貓」，原本試圖將牠趕下車，豈料貓咪抬起頭露出原形後，把樂手嚇得不知所措。

綜合外媒報導，25歲樂手潘恩(Chris Payn)月初時，在多賽特郡(Dorset)一間酒吧演出，當天表演結束後，他便走至停車場，準備開紫色MGF敞篷愛車回家，沒想到一到車前，就發現車頂上趴著一隻「橘貓」，蜷縮成一顆球狀慵懶睡覺，潘恩當時試圖將貓喚醒。

潘恩輕聲地說「嘿小傢伙！我要準備開車了，你可不可以下來呢？我要坐進車裡，抱歉你不能睡在車頂」，豈料「橘貓」果真被叫醒，但當牠一抬起頭，潘恩當場看傻，原來牠不是一隻貓，而是一隻「狐狸」，狐狸完全不怕人，隨後睡眼惺忪地看了潘恩一眼後，又趴回去繼續睡覺。

潘恩被狐狸忽視後，覺得既荒謬又好笑，之後只好坐進車內發動引擎，而狐狸發現異狀後，才不情願地從擋風玻璃走下來，跳到另一輛車的車頂上繼續睡，之後潘恩與酒吧員工聊天得知，這一隻狐狸在當地小有名氣，被附近居民叫做「Badger」，這一段奇遇也讓潘恩對狐狸改觀，原本以為狐狸具有野性，沒想到也有如此社會化的一面。