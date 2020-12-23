慈禧太后是近代史上最有權勢的女人，感情生活也一直讓後人好奇。清末一名英國外交官就曾在他的回憶錄當中提及，慈禧太后晚年曾和他有一段跨國的忘年之戀，而且還很喜歡「多人運動」，雖然史學家對此態度保留，還是忍不住讓人留下無限遐想。

大英帝國外交官埃德蒙巴恪思爵士（Sir Edmund Backhouse, 2nd Baronet）在清末從出使清朝，並創作了一本回憶錄《太后與我》。內容提到他是一名雙性戀，當時和清朝後宮太監性交超過1000次，與大他50歲的慈禧則也有200多次，而他最愛的人則是慈禧身邊的大太監李蓮英。

此外，巴恪思還透露慈禧對性事熱衷，曾數次秘密朝招幸外交官，一夜能行5次房，尤其喜歡「多人運動」，書中曾寫道「慈禧要求大家跪下，她自己則玩起扮裝遊戲，頭戴風鈴做成的面具，身穿黃袍，與拜克豪斯及太監們大玩虐待與被虐待的性遊戲。」且進行時還會用道具與春藥助興。

雖然學者對本書多抱持保留態度，但北京故宮圖書館副館長曾透露，慈禧在每天睡覺之前，要聽大量的故事或笑話才能入睡，不過隨著年齡增長，她更喜歡聽民間小巷活動的一些黃色故事，之後又轉變成喜歡看淫戲，說明她晚年對性的渴求是很正常的。