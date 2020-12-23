陽明山擎天崗水牛近日接連暴斃，今(23)日又找到1隻死亡多日的水牛，目前死亡數量已多達30隻，死亡原因也讓外界匪夷所思，經專家初步研判死因，可能為「長期營養失衡」導致，而今日發現的水牛屍體已就地掩埋，並在擎天崗舊牛棚放置草料，也在頂山-石梯嶺地區新設營養補充點。

擎天崗上共養39頭牛，沒想到光是這2個月，就死了21頭，也讓民眾黨立委邱臣遠今與台北市議員陳建銘舉行記者會，質疑陽管處每年花近百萬元進行動物調查、經營管理及監測，卻未能改善因應，更提出陽管處立即按台北市動保處建議改善、請台大獸醫單位全面實施救援、撤掉鐵絲圍籬不限制水牛活動區域、部分移地安置等4大訴求。

陽管處表示，今日加派巡山員至擎天崗了解牛隻活動情形，不過由於氣候不佳，因此未發現水牛的蹤跡，豈料在圍籬外避風處，發現1頭死亡多日的水牛，隨即通報台北市動保處，但由於水牛死亡後外觀變化嚴重，因此無法進行化驗，在專家的建議下，就地掩埋並消毒，未來也將持續加強落實巡查、監測及通報機制。

為了改善現階段水牛營養不均問題，陽管處在專家建議下，緊急購置草料及舔磚，放置於擎天崗舊牛棚、頂山石梯嶺等適當地點，而今天已採購甜燕麥、百慕達與苜蓿等草料60公斤，不過發現舊牛棚草料充足，因此暫不補充，確認頂山石梯嶺為牛隻適宜營養補充區域，因此草料改放置於此新搭設的營養補充地點。