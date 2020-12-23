路上最怕遇到行車糾紛！不過一名網友近日在臉書上貼出一張車禍的現場照時，發現照片中的肇事者竟然是一名穿著真理褲的長腿正妹，讓他忍不住笑稱：「什麼都好好說！」

發生行車事故的正妹身材超火辣，引起網友暴動。(圖翻攝自FB/爆廢1公社)

一名網友今（23）日在臉書社團「爆廢1公社」發文，表示他在路上遇到車禍事故，並附上一張現場照，可以看到2名疑似是肇事者的年輕女子正緊張的站在車子後方查看，但仔細一看會發現，其中一名女子穿著火辣的真理褲，讓一雙雪白的大長腿一覽無遺，還隱約露出渾圓的屁股蛋，讓他邪笑直呼「和平Peace！什麼都好好說！」

文章曝光後掀起熱議，不少老司機紛紛留言「這蛋讓人氣先消一半」、「這塞車會塞爆了」、「屁股好看我是說車」、「微笑曲線看到氣都消了」、「這背影猛了」、「這腿！！啊嘶～～」、「可以原諒」「好正喔！那這樣免賠吧？」、「不行，一定要堅持她陪....不是我是說賠」。

還有許多人搞笑模仿駕駛語氣「有嚇到嗎？不用賠了請妳們吃一頓飯壓壓驚」、「妹子不怕，我們去旁邊喝咖啡，交給警察跟保險就好」、「沒事沒事小刮傷而已，加個賴就好」、「沒事沒事，剛好想換車」。