近日受到鋒面影響，氣溫連連下探，相較於現代人有空調、電暖器可抵禦寒冬，古代尋常百姓都是燒炭取暖或是喝烈酒暖身，唯獨土豪取暖花招百出，尤其是名為「妓圍」、「肉陣」等取暖方式，讓人看了臉紅心跳。

歷史上最空前絕後的土豪取暖方式，就屬唐玄宗的弟弟岐王李范最為知名，因為他從小好色，每到冬天手腳冰冷時，不是靠近爐火取暖，而是叫來年輕貌美的侍女，直接將手伸進侍女懷中貼身取暖，美其名曰「香肌暖手」。

無獨有偶，唐玄宗的哥哥申王李成義的取暖手段也十分荒唐，竟發明了「妓圍」這種變態的取暖法，怕冷的他每到寒冬就會命令一群宮妓，嚴實的圍坐在他的周圍抵擋寒氣。

不過比妓圍更勝一籌的，則是楊貴妃的堂哥楊國忠，每當冬天出行時就會挑選不少身材肥胖的侍女，排行一列走在他的前方替他擋風禦寒，人稱「肉陣」。

唐代詩人李白也曾體驗過奇葩的取暖方式，當時唐玄宗命李白草擬詔書，但是天氣寒冷，筆墨都凍住了，唐玄宗靈機一動竟然叫來一群宮女陪伴李白左右，並讓她們輕啟香唇，呼出熱氣將毛筆解凍，又叫「美人呵筆」。