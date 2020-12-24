章魚一直以來都有著「海洋靈長類」的稱號，雖然屬於無脊椎動物，但智商卻比其他同類還要高，而這樣聰明的章魚在狩獵覓食的時候，也懂得使用「團體戰術」，揪其他的魚類一起包圍獵物，如果看到有不安分的同伴在搞小動作，牠甚至還會怒揮觸手制裁對方！

Octopuses punch fishes. YES. OCTOPUSES. PUNCH. FISHES!!



Our new paper is out on @ESAEcology, showing that octos express this behavior during collaborative hunting with other fishes. This was probably the most fun I had writing a paper. Ever! (small 🧵)https://t.co/Vwg9BoaSUo pic.twitter.com/PIYuVXpM9t — Eduardo Sampaio (@OctoEduardo) December 18, 2020

綜合外媒報導，葡萄牙里斯本大學生物學家愛德華多（Eduardo Sampaio）的研究中發現，雖然章魚和魚類會一起狩獵覓食是許多人都知道的事實，但事實上牠們很可能相處的並不融洽，從愛德華多在推特上公布的影片中顯示，章魚和魚類原本共同在海底移動，但章魚卻會在出奇不意的時候伸出自己的觸手「毆打」特定的魚同伴。

對此愛德華多指出，在每場合作狩獵當中，因為有許多伙伴加入，形成了一個複雜的網路，當投資和回報不平衡的時候，「章魚打魚」就是一種控制伙伴的機制。事實上，章魚大多數時間都希望比魚同伴更早得到獵物，有時候「毆打」可以立刻讓對方失去獲得獵物的機會。

而這個舉動背後還包含了其他原因，第一種認為章魚完全忽略了收獲，「毆打」單純就只是一個惡意的行為；第二種則是當章魚看見魚伙伴有「不正當」的舉動時，像是有些不付出只想不勞而獲的「懶魚」，牠就會用「毆打」來制裁，確保雙方的合作互動。