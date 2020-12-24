一名戶外研究員日前到非洲南部國家波札那工作，半夜休息時帳篷遭到一頭飢餓、年老的公獅闖入，研究員的手臂慘遭撕咬，他的同伴聽到動靜立刻趕來救援，最終這名研究員被送往醫院，沒有生命危險，只不過身上留下了16道怵目驚心的咬痕，而獅子則在事發後被處以安樂死。

根據外媒報導，32歲的尼夫（Gotz Neef）日前到波札那歐卡萬哥三角洲（Okavango Delt）進行戶外研究，事發當天凌晨他在休息時，突然察覺帳篷外有不知名的野獸靠近，他立刻大聲呼救，並用拳頭擊打對方的鼻子，試圖驅趕牠，沒想到此舉竟徹底激怒了公獅，尼夫被逼退到角落，雖然試圖用睡袋阻擋卻無果，手臂還是被公獅咬住，他痛得不斷哀號大叫。

跟他同行的主管布蘭迪斯（Rainer Von Brandis）聽到動靜後，立刻趕往現場救援，布蘭迪斯嘗試用火把、樹枝等道具嚇阻公獅，但都無法阻止牠的攻擊，最後是一名同事開車要衝撞，才終於把公獅給趕跑。事後，大家急忙將受重傷的尼夫送到最近的醫院治療，雖然目前尼夫已經沒有生命危險，但還是在身上留下16道怵目驚心的咬痕。

經過專家評估，這頭公獅因為衰老已經不太具有獵捕能力，過度飢餓的狀態下，尼夫是牠唯一可以充飢的來源，布蘭迪斯透露：「這起事件極為罕見，一頭老獅子被獅群淘汰，因為飢餓而四處覓食，這是牠最後投注的希望，你可以看到牠有多麼絕望」，最終年老的公獅被處以安樂死。