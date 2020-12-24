南韓民族性強，愛國心也展現在支持國貨上頭，只要品質不是太差，多半穩占國內市佔龍頭，反觀台灣卻相反，讓網友不禁好奇「為何台灣人都不支持國產品牌？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，在南韓只要品質不是太差的國產貨，國內市場幾乎獨佔鰲頭，其次才會考慮國外品牌，反觀台灣人消費習慣卻是先看是否為歐美日韓品牌才會下手，就算是陸製牌子也會因為便宜購入，唯獨看到台製卻嫌得要死，讓他爆氣直呼「台灣對自己的品牌都不支持，是要如何期望這些品牌能紅到國際去？真是豈有此理！」

貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒點出背後殘酷關鍵「日本品牌有些在自己國內都會先出，再出國際版本，甚至國際版本有些是閹割版，台灣是反過來」、「先回答為什麼國產品牌都坑自己人，好的外銷，爛的給自己用」、「國產貨外國價」、「只會凹台灣人，品質卻低端，心早寒了」。

不過也有網友表示「有啊，可以的話我都優先買國貨」、「台製很多品質很好」、「已經盡量支持了，有些根本把你當盤子的就不會去買」、「家電其實台廠還算可以，畢竟蠻多也都是同個代工廠貼牌，CP值算不錯…即使是日系品牌，蠻多也都是台製，算是半國產。3C方面台灣算是強項啦，買過的就更多了，看來自己蠻支持國貨的」。