美國偵爆犬TTirado工作8年後，在今年年中光榮退休，在牠正式回歸普通生活之前，牠任職的機場也特地獻上「豪華禮包」，在牠進行最後一嗅的時候從天而降，感人的畫面讓不少網友淚目。而近日，TTirado的領犬員獲得了「2020年度最佳領犬員」，並感謝曾和自己共患難的好伙伴。

After more than 8 years of service @INDairport, @TSA explosive detection canine TTirado has officially retired. He was adopted by his handler Keith Gray and will spend retirement at home with his family. Check out this clip of his final bag search and reward! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/efRwPFrmDi — TSA Southeast (@TSA_Southeast) June 17, 2020

根據外媒報導，TTirado就職於美國運輸安全管理局，在印第安納波利斯國際機場（Indianapolis International Airport）中工作，經過長達8年的就職時光後，TTirado在今年5月正式榮退，牠的領犬員格瑞（Keith Gray）特地在牠最後一天上班時安排了退休慶祝活動，並準備了特別的行李讓牠進行「最後一嗅」。

Wow...this tweet really took off! @TSA doesn’t have a SoundCloud to promote, so I’ll just share some additional pictures of this very photogenic #GoodBoy throughout his career. pic.twitter.com/Qp0YLE2efr — TSA Southeast (@TSA_Southeast) June 17, 2020

從影片中可以看到TTirado興奮地聞了行李後，一大堆網球瞬間從天而降，這也是牠一直以來最愛的玩具，工作人員們則在旁邊歡呼著。格瑞透露，TTirado是他的第一隻偵爆犬，自己不但從牠的身上學習到很多東西，一人一狗也相互扶持成長，退休後TTirado將會由格瑞的家人將牠領養，過著平凡幸福的生活。

Handler from Indianapolis International Airport chosen as TSA's Canine Handler of the Year https://t.co/CJMkVPpuxq — FOX59 News (@FOX59) December 15, 2020

此外，格瑞最近被美國運輸安全管理局選為「2020年度最佳領犬員」，他表示自己非常榮幸能獲選，同時也感謝過去8年一直和自己共同奮鬥的好伙伴TTirado以及現在的新搭檔偵爆犬阿里（Ari），「獲得全國認可是一種很棒的感覺，我相信我們永遠不會忘記這一刻」。