美國偵爆犬TTirado工作8年後，在今年年中光榮退休，在牠正式回歸普通生活之前，牠任職的機場也特地獻上「豪華禮包」，在牠進行最後一嗅的時候從天而降，感人的畫面讓不少網友淚目。而近日，TTirado的領犬員獲得了「2020年度最佳領犬員」，並感謝曾和自己共患難的好伙伴。
根據外媒報導，TTirado就職於美國運輸安全管理局，在印第安納波利斯國際機場（Indianapolis International Airport）中工作，經過長達8年的就職時光後，TTirado在今年5月正式榮退，牠的領犬員格瑞（Keith Gray）特地在牠最後一天上班時安排了退休慶祝活動，並準備了特別的行李讓牠進行「最後一嗅」。
從影片中可以看到TTirado興奮地聞了行李後，一大堆網球瞬間從天而降，這也是牠一直以來最愛的玩具，工作人員們則在旁邊歡呼著。格瑞透露，TTirado是他的第一隻偵爆犬，自己不但從牠的身上學習到很多東西，一人一狗也相互扶持成長，退休後TTirado將會由格瑞的家人將牠領養，過著平凡幸福的生活。
此外，格瑞最近被美國運輸安全管理局選為「2020年度最佳領犬員」，他表示自己非常榮幸能獲選，同時也感謝過去8年一直和自己共同奮鬥的好伙伴TTirado以及現在的新搭檔偵爆犬阿里（Ari），「獲得全國認可是一種很棒的感覺，我相信我們永遠不會忘記這一刻」。
文章來源：Fox59
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