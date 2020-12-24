經濟不景氣，許多人嚮往能一舉考上公務員求個鐵飯碗，不過就有網友不解「為啥一堆人仇視公務員？」貼文一出隨即掀起熱議，其中就有人點出背後可悲心態。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」PO文指出，初階公務員薪水不過3萬左右，即便是高考也比不上理組薪水，若要說是正常休，有些單位同樣免不了要加班，更遑論公保及福利退休制度也是說改就改。

原PO接著指出公務員的優勢「頂多不太會被裁員而已」，讓他不解「這種鳥到炸的東西，為啥還需要被一堆人仇視，然後又莫名一堆人跑來考？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「因為認識的一些公務員真的優越感很重，蠻機車的」、「公務員怪咖超多，真的脫離現實活在平行世界的感覺」、「就不會裁員啊！然後大家都不想努力了啊」、「被仇視的是做久、工作態度極差、倚老賣老又沒能力只會拍馬屁的公務員，新進的大多是清流」。

不過也有人點出眼紅的關鍵原因「因為自己考不上啊」、「沒能力的嫉妒啊…有能力的那個薪水根本看不上」、「福利多啊，文組比起外面的企業那些，公務員算是比較可以的選擇吧」。