2020年是個充滿遺憾與悲傷的年度，但同時許多的溫暖也從這些苦痛的過程中生長出來。德國攝影師在澳洲拍下了2隻喪偶企鵝相互依偎、眺望遠處城市燈火的背影照，溫馨的一幕感動不少網友的心，也讓他獲得了《海洋學雜誌》的攝影獎。

綜合外媒報導，這張榮獲《海洋學雜誌》（Oceanographic Magazine）「社區選擇獎」的照片是由德國攝影師托比亞斯（Tobias Baumgaertner）2019年時在澳洲墨爾本聖基爾達（St Kilda）的海邊所拍攝，他透露當時有一名志工通知他，那邊有2隻企鵝都失去了另一半，經常會在一起做出像是安慰彼此的舉動。

為了拍出完美的照片，托比亞斯在那裡苦守3個晚上，因為沒辦法使用任何燈光，再加上兩隻企鵝會不斷用自己的鰭肢在對方的背上摩擦、清潔，整個任務非常困難，所幸最終還是拍下了這張動人的瞬間。從照片上可以看到，一黑一白的企鵝搭著肩、相依偎，一起望向遠處城市閃爍的燈火。

據悉，聖基爾達碼頭是大約1400隻神仙企鵝（fairy penguin）的棲息地，這是全世界最小的一種企鵝，平均身高只有33公分左右。志工透露，照片裡的白色的是一隻年老的雌企鵝，黑色的企鵝年紀較輕，兩者似乎都剛失去了自己的配偶。