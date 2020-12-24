受到東北季風影響，北台灣雨勢幾乎不間斷，讓不少民眾崩潰抱怨衣服曬不乾，居家環境也異常潮濕，日前就有網友透露，因為連續下雨，便關窗開除濕機，衣服也只能曬在室內，導致租屋處空氣不流通，於是上網請益「要買空氣清淨機嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，眾人更一面倒狂勸，要他三思。

原PO在PTT「WomenTalk板」PO文指出獨自在外租屋，因為連續下雨，所以都是關窗戶開除濕機，衣服也僅能曬在室內，但也因此導致空氣不流通，「開窗濕氣又會跑進來…」，於是上網徵詢網友意見，「有必要再多買一台空氣清淨機嗎？」

貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「不用，你這個情況無法用清淨機解決」、「除濕機有簡單的過濾功能，除非你有特殊需求，不然夠用了」、「不用，乾燥基本上不會有黴菌」、「潮濕跟空氣不好，我是覺得潮濕的影響還比較大，如果你覺得悶可能是二氧化碳過多，你打開窗戶稍微通風個一小時就好，而且空氣清淨機是除污染物，二氧化碳開空氣清淨機也沒有用」、「現在有空氣清淨機功能的除濕機哦！」

不過也有人提醒，「室內曬衣容易長黴菌、影響呼吸道，最好不要」、「不要晾衣服在房間吧，快拿去投幣烘衣機」。

日本洗滌達人松延友記過去就曾分享衣物防霉又速乾的方法：

第一招：室內晾衣不放窗邊

想要讓衣物更快乾，就必須創造乾燥通風的環境，這樣才能幫助衣物迅速乾燥。但若受限於家中環境，只能在窗邊晾衣的話，可以在晾衣架的下方放置摺過的報紙，能幫助吸收擴散到空氣中的水分，加速衣服乾燥。

第二招：厚重衣物倒著晾

大外套、帽T、連帽外套等厚重的衣物在陰天不容易乾，應使用夾子夾住下擺，讓衣服倒過來再晾！這個方式可以讓腋下處與身體處的布料不會重疊，更容易乾。如果能再加上夾子將衣物正面、背面兩處下擺分開夾，更能加速厚重衣服中間的通風效果。

第三招：燙衣高溫殺菌

洗好脫水後的衣服，其實不適合用蒸氣模式，因為蒸氣模式可能會讓多餘水分殘留，反而導致衣物發臭！可以用熨斗的乾燥模式燙過2～3次，除了加快乾燥速度，還能殺死不耐熱的細菌，並且也有除臭效果！不過要先確認衣服材質是否能使用熨燙，以免讓衣物受到損害。

第四招：浴巾洗後先甩水

日本清潔專家杉美佐子透露，若像浴巾等較重、纖維較粗的織物，晾乾前最好洗後並在脫水後先伸展開，用雙手拿著甩動5下以上，讓洗過後結成一團的纖維立起鬆開，可增加接觸到空氣的表面積，這樣就能讓粗纖維織物更快乾。