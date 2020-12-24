為了抵禦寒冷的冬天，變溫動物、少部分哺乳動物和一些鳥類透過降低體溫的方法進入類似昏睡的生理狀態，也就是所謂的「冬眠」，而在現代人的認知裡，人類不需要冬眠就可以正常地度過寒冬，但這個觀點可能將被打破，在科學家最新的研究中，發現40萬年前的人類似乎會和熊一樣冬眠。

綜合外媒報導，法國期刊《人類學》（L'Anthropologie）最新一期指出，西班牙古人類學家阿蘇加（Juan-Luis Arsuaga）帶領團隊在西班牙北部布爾戈斯（Burgos）附近阿塔普埃爾卡山（Atapuerca）的遺址「骨頭坑」（Sima de los Huesos）進行研究，裡面的人類遺骸可以追溯到40多萬年前，可能的身分是尼安德塔人（Neanderthals），或比他們更早期的人類。

研究結果發現，這些人類遺骸的骨頭都出現了「季節性的變化」，每年有幾個月的時間骨頭會停止生長，這和會冬眠的哺乳類動物骨骼呈現一致的變化；研究團隊認為，這些遠古人類發現減少新陳代謝、保持足夠的身體脂肪，可以幫助度過食物有限且寒冷的氣候，而冬眠正是他們解決生存危機的唯一辦法。

研究團隊也指出，他們在這個「骨頭坑」中發現了疑似現今洞熊祖先的德寧格爾熊（Ursus deningeri）遺骸，更加可以肯定這群遠古人類正在做和牠們一樣的事情。

雖然「人類會冬眠」聽起來相當不可思議，但研究團隊也指出不少靈長類動物，包含嬰猴和狐猴，都會這麼做，「這意味著包含人類在內的許多哺乳類動物，都保留了這種低代謝的遺傳基礎和生理機能」。

不過這個研究結果仍有許多爭議和討論，倫敦自然歷史博物館的斯特林格（Chris Stringer）表示，像是熊等大型哺乳類動物其實並沒有真的「冬眠」，因為龐大的身軀讓牠們無法很好地降低核心溫度，取而代之的，牠們進入了不那麼深沉的「休眠（torpor）」狀態。在這種情況下，人類大腦的能量需求將會非常大，這正是他們冬眠時期所會遇到的另一個生存問題。