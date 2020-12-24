大陸青海玉樹區23日清晨出現神秘異象，一顆「巨大火球」伴隨爆炸巨響劃破天際，並且閃爍著刺眼的光芒，不少民眾目擊這神奇的一幕，就連搭飛機的乘客也在高空記錄下這難得一見的景象。當地公安證實確有此事且有震感，一度以為是發生地震，不過暫時尚未發現墜落物的蹤跡。

綜合陸媒報導，昨清晨7時25分，有不少青海民眾直擊天有異象，一顆疑似是太空隕石的巨大火球，劃破天際，刺眼光芒瞬間照亮一片黑暗，隨後消失在地平線，僅留下幾縷夾帶橘紅色火光的白煙。就連一架由西安飛往拉薩的西藏航空TV6018班機，也有乘客在客艙內目擊整個經過，從高空拍下震撼畫面。

對此，大陸業餘天文愛好者、「果殼網」主筆虞駿表示，根據影片中飛行物的速度，太空垃圾的可能性不大，推測是一顆來自外太空的火流星，且飛行物在空中劃過時非常光亮，已幾乎達到太陽的亮度，說明飛行物體積非常大，認為應該有不少隕石碎塊會散落到地面。

青海地震台網在同一時間也偵測到該事件，認為巨大火球最後墜落於青海襄謙玉樹交界處，深度約10公里，落地經度96.59、緯度32.36。目前相關單位仍在針對異象進行調查。

畫面曝光後不少大陸網友也看傻了，紛紛留言直呼「亮如白晝，確實壯觀」、「庚子年年底了，各種天象不斷顯現，不知道又會發生什麼…」、「這要多高的燃燒溫度和與地面多近的距離，才能把黑夜照的宛如白晝啊，最重要的是房子的逆光源部分都照亮了」。