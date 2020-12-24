搜救犬是消防隊得力助手，更是出生入死的夥伴，朝夕相處下，雙方也會產生情感。大陸四川廣元市一名消防員，12年前加入消防隊，並擔任搜救犬訓導員，近日他準備離開，被他訓練7年的搜救犬「利劍」，似乎感受到領犬員不會再回來，竟追著對方的車長達1公里。

領犬員發現搜救犬「利劍」追過來後，遲遲不敢下車叫狗離開，擔心自己下了車也會捨不得。(影片來源/youtube/澎湃新聞)

綜合陸媒報導，章有勝於2008年12月1日加入廣元市消防支隊，是該支隊首批搜救犬訓導員，在消防隊服務12年，其中訓練了一隻7歲的搜救犬「利劍」，他們幾乎形影不離，曾經參與九寨溝地震等搜救任務，本月17日章有勝服役期滿，因此決定離開轉行，而搜救犬「利劍」仍必須留在隊裡服役，人狗面臨分開的命運。

章有勝與「利劍」道別後，牠似乎也意識到對方不會回來了，沒想到車子開出去後，「利劍」情緒相當躁動，馬上追了出去，儘管章有勝非常不捨，但仍喊著「利劍，快回去」，但牠始終追著車跑，好像在乞求章有勝別離開，追了1公里遠後才坐在馬路上，久久不肯離開，望向遠方不斷吠叫。

章有勝難過的說「7年的感情，又豈是說忘就能忘，最近一段時間，利劍彷彿感覺到了什麼，整個的狀態也不是很好，經常是獨自眼巴巴的望著大門方向，好像在等待著什麼」，當時看到「利劍」追了出來，他也不敢停下車，因為害怕只要他一停車就會捨不得離開，讓眾人看得相當不捨。