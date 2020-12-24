母愛就是這麼偉大！韓國有一隻流浪貓，經常在商店街討食物吃，有些店家會主動拿出食物餵食，有些則是會驅趕牠，甚至將流浪貓打到變獨眼，日前牠拿到食物後，並沒有馬上吃掉，而是叼著食物匆匆離開，動保人員對此非常好奇，跟蹤牠後驚見感人一幕。

새끼들이 먹는 걸 지켜보기만 했다.. 由 인사이트 發佈於 2020年12月9日 星期三

綜合韓媒報導，小鎮商店街經常出現一隻流浪貓，附近店家替牠取名為「娜比」，原本擁有主人的牠，2年前被主人拋棄，牠只能在商店街討食求溫飽，有些店家發現牠後，都會主動拿出食物餵牠，一日牠因為太餓了，因此便至其中一間餐廳偷食物，被發現後遭老闆打成獨眼貓。

娜比經過多次討食後，也知道哪些店家願意施捨食物，牠便會定時至店裡討吃，有的店家甚至為了牠準備貓糧，娜比總是會當場把食物吃光，豈料近日卻發現，娜比越來越不愛吃貓糧，老闆只好準備肉給牠，但娜比並沒有馬上吃掉，而是叼著肉離開。

餵貓的店家發現後，覺得娜比有異狀，因此便跟蹤牠，發現娜比走到一個偏僻角落後，便將肉放置於地上，隨即衝出5隻小橘貓啃食肉塊，這時眾人才驚覺，原來娜比的原主人並未幫牠做節育，期間牠生下5隻小貓後，便扛起當媽媽的重責，儘管被打傷了一隻眼，牠仍不畏風雨到街上討食，就是希望孩子能吃飽。

當地動保組織了解後，決定誘捕娜比一家六口，起初娜比有些不滿，但牠似乎意識到，對方沒有惡意，且自己也需要幫助，因此並沒有逃跑，與孩子進到籠中，而娜比要被送走時，過去幫忙餵養的店家也來與牠道別，娜比情緒表現的非常溫和，似乎在跟大家道謝，畫面讓人看得非常感動。