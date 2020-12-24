散步也能發現恐龍化石！大陸四川自貢市一名男子外出時，發現被挖開的山坡腳下，有一塊顏色不同的石頭，由於他從事古生物研究長達15年，因此很快就發現石頭的不同，經過仔細觀察後，驚覺這是一塊恐龍腿骨化石，而且體長約20公尺。

綜合陸媒報導，居住於自貢市大山鋪的李姓男子，日前與家人至環湖路散步時，期間發現一處被挖開的山坡，山坡腳附近有一塊長條狀的石頭，而且顏色與附近的石塊不同，讓他驚覺不對勁，從事古生物研究工作多年的李男立即意識到，這可能是一塊恐龍骨骼化石。

李男隨後通報自貢恐龍博物館，經專家至現場勘查後，確認此石塊為大型蜥腳類恐龍的腿骨化石，距今約1.6億年，體長達20公尺。而自貢恐龍博物館研究部副主任江山表示，自貢地區在侏儸紀中期，為地勢平坦的濱湖平原，且正好處於河湖匯集處，侏儸紀時期也是蜥腳類恐龍的繁盛時期。

該化石是自貢地區發現的第161個恐龍化石點，當地化石數量多也極為罕見，目前專家著手挖掘，先清理周邊岩石，並用石膏做為保護殼，成功取出化石後運回博物館，繼續進一步的研究與保護。不少網友驚呼「職業敏銳度啊！如果是我，可能放在我眼前都不知道是恐龍化石」、「恐龍化石太稀奇了，這不是一般人能看出來的呀」。