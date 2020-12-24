隨著清朝統治的滅亡，中國帝制時代也跟著結束，但皇上擁有至高無上的權力，仍讓不少人抱著皇帝夢，其中北洋政府的袁世凱就曾當了83天的皇帝。而在1981年，也曾有一名盲人稱帝，而且當皇上時間達9年，騙了50幾名女子作為嬪妃。

綜合陸媒報導，湖北省麻城縣的丁興來出生於1925年，在1943年至1945年間，先後加入佛門練乩壇、龍門道、觀音門等多個會道門組織，直到1945年，被吸收加入道德金門，期間首領雷金安組織「道德金門開國軍」，更自稱皇帝並發動叛亂，最終被取締平息，其他成員也被判處極刑。

丁興來於1962年被判入獄5年，出獄後便暗中積極聯絡道德金門剩餘的分子，希望可以恢復道德金門，卻發現湖北、安徽省山區封閉且人煙稀少，導致交通不方便，農民素質也較低，醫療條件相對落後，因此居民也較崇拜鬼神，便藉此宣揚自己是「柏子大仙」下凡，來人世間普渡有緣人。

丁興來更從1980年起，在湖北、安徽省的交界帶的大別山，以「驅邪治病」、「普渡緣人」為名，藉機發展道徒，培養底下成員，擴大對當地的影響，順利擁有一群信徒，根據他本人供述，期間他利用「診病」、過「仙氣」等方式哄騙，甚至使出恐嚇等手段，前後騙了55多名女性，其中從10幾歲的女孩到60歲老婦都有。

儘管在西元1981年，風氣不再像過去保守，大陸也掀起改革開放的浪潮，但大別山地區偏遠，因此當地人都較迷信，持續被丁興來為首的組織荼毒，同年他甚至在信徒家中，以「神仙附體」的名義舉行登基儀式，當時他坐在圓椅上，接受近百名道徒跪拜並三呼萬歲，丁興來甚至還封官授爵，並將姘婦占再娥封為正宮娘娘。

更可惡的是，占再娥在登基當晚，更安排4名女性與丁興來同床，與對方發生關係，事後又舉辦3次登基儀式，每次都會與3名以上的女性同床。由於信徒越來越多，從1980年到1990年3月，道德金門的信徒遍及湖北、安徽2省3市縣8個鄉鎮，直到1990年夏天，湖北麻城市員警得知後，對道德金門進行取締，順利查獲道眾多人，道德金門也因此滅亡。