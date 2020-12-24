狗被主人棄養後流落街頭，在無人照顧的情況下，髒兮兮的身體，加上餵修剪的毛髮，有時常被誤認成抹布，或是一尊石像。香港屯門的龍鼓灘上，出現一個彷彿被石化的流浪狗，全身被泥沙覆蓋，經過動保組織的照顧後，發現牠原本的模樣非常可愛，但眼神中充滿著哀怨，讓人相當不捨。

你不幸，但你也幸運～... 由毛孩守護者發佈於 2020年12月23日 星期三

香港有民眾在龍鼓灘上，發現了一隻流浪狗，全身都是塵土，看起來像是一尊化石，隨即通報動保組織「毛孩守護者」，動保人員抵達後，發現這一隻流浪狗僅2個月大，而且身上一點毛髮都沒有，由於沒有人照顧，因此牠的身上全是一片片角質層，小小身軀坐在寒冬裡，讓人看得格外心疼。

「毛孩守護者」也在臉書表示，搜索兩天並進行誘捕，才成功捉到該隻流浪狗，並取名為「猜猜」，發現牠的身上全是角質化的象皮，沒有半點正常的皮膚，還有爛肉結成的舊傷口，讓他們不捨的表示「看到猜猜，心都揪成一團」、「只能說， 慘不忍睹」。

隨後將「猜猜」送往獸醫院治療，初步檢驗發現，牠患有嚴重皮膚病、角質増生、全身毛囊蟲、發炎、耳朵嚴重發炎等，全身都是一片片隨時掉落的硬皮，所幸經過照料後，「猜猜」的狀況逐漸好轉，發現牠原本樣子非常可愛，但眼神裡始終透露出無奈，彷彿知道自己被遺棄了。

「猜猜」清洗過後，不再像是一隻石化狗，但眼神中滿是無奈。(圖翻攝自/臉書/毛孩守護者)

根據《香港01》報導，龍鼓灘山上設有海豚瞭望臺，經常有約30隻流浪狗出沒，但因疫情的限聚令，附近的燒烤場關閉後，導致流浪狗無法向遊客討食，因此才會跑到龍鼓灘徘徊找食物，而「猜猜」就是其中一隻，不過龍鼓灘海邊很冷，在飢寒交迫的情況下，所幸及時發現「猜猜」，要不然牠很可能因此喪命。