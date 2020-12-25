國外一隻14歲失明狗狗Luna，日前不小心摔進自家泳池，幸好另一隻同伴Caipirinha立即發現，並且引導Luna找到階梯後，展開火速救援，飼主在監視器中看見這一幕簡直不敢相信。

飼主Julieta Firpo日前發現Luna全身溼漉漉的走進屋內，心想失明的Luna體力早已大不如前，根本不可能自己跑去泳池玩耍，於是調閱監視器後發現，Luna是因為失足踉蹌才會掉進泳池，而最讓人感動的是，意外發生的當下，Caipirinha立即從遠處的門廊飛奔到泳池邊展開救援。

畫面中可見，Caipirinha焦急的在泳池邊打轉，Luna也因為看不見而極度驚慌，所幸Caipirinha耐心的引導Luna橫越整座泳池，等Luna找到泳池階梯後，Caipirinha立即緊緊咬著Luna的項圈，將牠安全的拖上岸，還不斷舔舐Luna安撫牠受驚的情緒。

Julieta Firpo看見Caipirinha神救援的影片後驚訝不已，並將畫面PO網大讚「這是一次不可思議的救援！Caipirinha現在是我們的英雄！」並透露，因為這次的意外，他們意識到泳池對Luna的危險性，已打算將泳池封起來，避免憾事上演。