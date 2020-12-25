兩個人在一起除了兩情相悅之外，也有人是為了其他條件而交往，日前就有一名網友好奇問道，大家是否會為了生活和一名年紀大自己20多歲又不來電的人交往？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（24日）在臉書匿名粉專《靠北女友my girl》PO文，好奇現在的女生會不會因為不想努力，跟一名大自己20多歲、走在一起像爸爸的人交往，且對方外在條件不高不帥，但是財力很好也會是疼愛另一半的樸實人，不過自己本身則是「完全沒來電，只是單純不想努力了」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「妳自己能接受就好，這樣也沒違法，好或不好應該由妳自己決定」、「高和帥是最沒有意義的，金錢和寵愛可以讓女生像是公主般的被呵護著」、「這跟阿姨一樣道理啊，有人會，有人無法」、「晚上記得關燈就好」。

不過也有人認為「有個疼愛妳的，總比跟妳玩玩的好，但我覺得人對妳真心，妳也該付出妳的真愛」、「考慮經濟層面是對的，但妳自己心態不想努力就是非常不好，等同給自己抱了大風險在過日子」、「不努力所以嫁個不愛的男人，我怕婚後妳反而努力的爬牆」、「不要為了錢傷害到別人」。