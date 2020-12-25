橫跨山梨縣和靜岡縣的富士山是日本第一高峰，一年四季有著不同的迷人景緻，不過日前就有日本網友驚覺不對勁，相較於往年富士山頂的大片積雪，此刻山頭仍舊是光禿禿一片，實在不像12月該有的狀態，不禁憂心是「火山爆發」的前兆。

綜合日媒報導，每到12月，富士山的山頂通常都會被白雪覆蓋，但今年截至目前為止仍未見積雪，尤其是關東地區上周才遭受暴風雪侵襲，新瀉、兵庫和鳥取地區釀成嚴重雪災，但富士山依舊呈現夏秋景觀，實在有些異常。

不少日本民眾憂心這是「火山爆發前兆」，因為距離富士山上次爆發已是300多年前，加上本月15日在距離富士山40公里的海岸邊發現了深海魚類，18日伊豆群島又接連發生地震，種種跡象搞得人心惶惶。

日本網友紛紛猜測「明明周遭都在下雪，就只有富士山沒有，除了火山噴發，想不到別的可能…」、「關東東北部正在下大雪，溫度很低，為什麼富士山沒有雪？非常可怕」、「之所以沒有雪，是因為山體正在升溫，火山一定就快噴發了」。

對此，《日本氣象新聞》指出，富士山周圍自11月以來降雨較少，僅為往年的7％到10％，導致積雪無法形成，山頂看起來才會光禿禿一片。日本氣象廳也出面闢言，直言今年富士山山頂積雪少，和地震及火山爆發無關。