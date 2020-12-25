握拳寶寶又被稱「成功小孩(Success Kid)」，是網路上非常知名的迷因梗圖，照片中一名穿著綠白色上衣的男童，右手握拳並露出堅定表情，上傳網路後意外爆紅，如今事隔13年，這一名握拳寶寶也長大了，最新近況跟著曝光，他的父母也說出當時拍照的內幕。

「握拳寶寶」本名為山姆（Sam Griner），如今13歲的他，日前與父母接受媒體訪問，還曝光當時拍照的內幕。(影片來源/youtube/BuzzFeedVideo)

根據《BuzzFeed》報導，「握拳寶寶」本名為山姆（Sam Griner），2007年時山姆僅11個月大，他的媽媽剛買了新相機，因此與家人至海邊，希望可以捕捉溫馨一幕，期間山姆就像普通的小孩，抓到什麼就想放到嘴裡，當時山姆抓了一把沙子吃，媽媽覺得很有趣，因此就將這一幕拍了下來，之後更上傳至Filckr。

山姆的媽媽表示「我不知道這一張照片，日後居然會對我們的生活造成這麼大的影響」，照片上傳第一天，就獲得300多個讚，但之後她也沒再理會，直到2008年，才發現孩子的握拳照在網路上瘋傳，甚至被P進不同的情境裡，最初沙灘上又P進另一個小孩，旁邊則是被毀掉的沙堡，而山姆的頭頂上寫著「我討厭沙堡」。

陸續又被各種修圖，這時「迷因(Meme)」開始盛行，多數內容都是嘲笑他人，或帶有負面意思，而山姆的父母對此完全不了解，也逐漸意識到，這一張照片屬於「網路」的，他們根本無法將照片收回，直到孩子被封為「成功小孩」，他們才放心，也希望這一張富有正面力量的迷因能爆紅。

山姆的媽媽提到，由於山姆是早產兒，因此出生6週後，就動了腦部手術，「成功小孩」這一個封號，對他們而言具有非常重要的意義，隨後無論在哪裡都能看到「成功小孩」的梗圖照。而長大後的山姆對此感到非常困惑，由於從小就很有名，有時讓他不知所措，有些粉絲遇到他時，甚至會要求他擺出握拳的姿勢。

不過也因「成功小孩」，讓他們獲得關注，山姆爸爸在2009年，被檢驗出患慢性腎臟病，情況非常不樂觀，洗腎度日長達6年，之後被告知需進行換腎手術，由於醫療費貴到難以負荷，因此他們便上網募資，期間被認出是「成功小孩」，許多人認為，這一張梗圖帶給他們正面能量，因此在短短10天內，山姆一家順利籌得美金10萬元，讓他們感到非常窩心。

山姆受到父親的影響，也開始愛上畫畫，起初是模仿爸爸的畫風，如今有了自己的繪畫風格，提到「無論興趣、思想或身體，都會隨時間改變，而且我也不想被『成功小孩』的封號侷限住」，更希望未來能畫出鼓舞人心的作品，就像「成功小孩」帶給人溫暖一樣。