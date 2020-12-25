狗雖然沒有人類的智力，但卻擁有與人一樣的情感。大陸山西省一名女駕駛，日前開車經過公園時，發現路邊有一隻流浪狗，不斷對經過的車輛作揖，似乎想引人注意、討食物吃，女駕駛看到後感到相當不忍，因此便下車買食物餵牠吃，豈料流浪狗竟默默流下眼淚。

根據《梨視頻》報導，靈石縣一名女駕駛表示，當時她看到流浪狗後，便靠了過去並搖下車窗，而流浪狗發現後，馬上跑到車的旁邊，不斷的搖尾巴，甚至站起半身，用前肢做出「拜年」的手勢，動作好像在跟她作揖，由於當天氣溫非常冷，因此女駕駛至超市買了幾根火腿及牛奶餵狗吃。

女駕駛表示，流浪狗吃完火腿後，似乎對牛奶沒興趣，因此就沒有喝了，看流浪狗吃飽後，由於天氣實在是太冷了，因此她便主動抱了狗，沒想到流浪狗竟流下眼淚，讓她看得非常不捨，之後又陸續去了2次，流浪狗似乎也認得她，只要女駕駛一出現，牠馬上就會跑了過來，提到「車還沒過去呢！牠就往我跟前跑」。

但近日去了好幾次，發現流浪狗不知去向，讓女駕駛感到有些擔心，決定日後一個星期都要去查看，或是詢問附近的清道夫，希望能快點找到牠。不少網友難過的表示「這一隻狗狗很乖，雖然很興奮，也沒有上去撲人、撲車」、「動物是無辜的，沒有時間精力和金錢，就不要隨便養寵物」。