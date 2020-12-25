狗若發現有陌生人闖入，下意識就是會吠對方，試圖保護家園。一名網友在臉書表示，日前有一名駕駛亂開別人家的水龍頭，沒想到被拴在一旁的惡霸犬狂吠，豈料駕駛竟往狗的方向衝過去，直接把惡霸犬輾過，導致牠因此受傷，右胸有約15公分的傷口，讓不少人感到氣憤。

一名網友在《爆廢1公社》曝光影片，指當時一名駕駛亂開路邊水龍頭洗車，沒想到遭屋主養的惡霸犬狂吠，但當時狗被繩子綁住，因此也只是待在可移動的範圍內吠叫，豈料駕駛疑似心生不滿，竟開車來回輾狗，而惡霸犬在車底下翻滾一圈，隨後被嚇得趕緊逃開。

從影片中可見，惡霸犬被輾後，明顯已經受傷了，離開時走路一跛一跛的，經過檢查後，發現牠的右胸有約15公分的傷口，而且深可見骨，原po提到，自己並非飼主，對此感到不滿而幫忙PO文，也為無辜被撞的惡霸犬抱屈「牠只是長的兇了點」。

飼主看過監視器影片後氣得報案，目前已找到車主，對方也向飼主道歉，並表示願意賠償，飼主希望事情到此為止。不過影片曝光後，讓不少人直呼太惡劣，「偷人水還要殺人家的狗？吿他竊水跟動保吿虐待」、「開人家的水洗車就夠惡劣...然後還要撞人家的狗，到底有多喪心病狂？」。