若發現鳥類集體撞牆死亡，肯定會引起民眾恐慌，擔心下一秒會有災難發生。大陸內蒙古呼和浩特市一間學校內，出現太平鳥集體撞牆與窗戶的狀況，不少鳥因此暈厥在地，而警方也趕緊介入調查，發現原來鳥類是受到建築影響，因此出現亂飛的狀況。

根據《梨視頻》報導，呼和浩特市一間學校裡，23日空中出現太平鳥群，但期間鳥群不知什麼原因，竟集體撞窗戶與牆壁，導致多達30隻的鳥當場喪命，而由於鳥撞到窗時的撞擊力並不小，學生全被這詭異的情景嚇傻，當地警察也介入了解。

呼和浩特市森林公安民警賈德京表示，「太平鳥屬於冬季候鳥，在秋冬季節遷徙，途中經過市區，受到建築影響，發生鳥類碰撞受傷的狀況」，而太平鳥膽子非常小，一般以60隻至120隻群體飛行，稍有一點響動，牠們就會受到驚嚇，因此迷失方向而慌亂逃走，過去也曾出現太平鳥集體撞樓的事件。

不少網友表示「我們都快被嚇死了，小鳥全都掉我們班門口了」、「城市發展與規劃，首先要以保護生態資源環境為重，大自然是互相聯繫共存的」、「這小鳥膽子也太小了吧，千萬不要去打擾他們」、「好可憐啊！突然來到城市裡是非常容易受驚嚇的」、「在室內的人們肯定又心疼又害怕吧，那麼響的撞擊聲」。