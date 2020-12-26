古人相信玉石能避邪，佩戴玉器更是許多人的喜好，就連皇帝死後為了讓屍身永世不滅，也有不少秘招，像是將玉石封住「九竅」，其中也包括肛門，最後才會入墓下葬。

西晉葛洪在《抱朴子》曾提到「金玉在九竅，則死人為不朽」，當時的人認為，若在屍體九竅放入玉器就能達到不朽、防腐的作用，而隨葬玉器的款式也非常多樣，有玉衣、玉琀、玉握、九竅塞、玉枕、玄璧和鑲玉棺等。

其中「九竅玉塞」指的是將死者九竅，包括雙眼、雙耳、鼻孔、嘴、肛門和生殖器堵住，可防止人體內的精氣外溢，使屍體不朽，最完整的九竅塞，則出現於西漢中山靖王劉勝夫婦墓中，至今仍被留存在河北博物院。

此外，《樓蘭迷蹤》一書中也提到，漢代的王公貴族死後，屍體上的孔洞均會被塞入玉石，就是希望讓靈魂牢牢附在身上，使其在陰間也能作威作福。

儘管肛門塞玉看似封建迷信，也沒有防腐效果，但其實還是有點科學根據，因為人死後肛門肌肉會變得鬆弛，導致體內液體流出，而腸道內的細菌多，古代防腐技術相對落後，因此這些流出的液體會加速屍體腐壞，將肛門堵住多少還是能起到一定的作用，也算是一種體面的儀式。