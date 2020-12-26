許多人飽受便祕之苦，日前就有一名23歲女大生透露，因為嚴重的便秘問題，常常要蹲馬桶1、2個小時才能解便，最長紀錄17天沒大便，沒想到近期做了鋇劑攝影後，才發現大腸竟被擠到接近心臟位置，讓網友看了驚呼「已經壓迫到肺部了！」

原PO昨（25日）在網路論壇《Dcard》上以「我的大腸長到心臟去了」為題，發文指出從小就有嚴重的便秘問題，常常要蹲在馬桶上1、2個小時才能解便，即便到了現在，最長紀錄是17天沒大便，就算解出來「也只是一顆一顆的羊便便」，為了順利解便，她看遍無數醫生，大多只叫她多喝水、多吃蔬菜，但依舊沒有起色。

後來自己也看了不少相關書籍，並向醫師表示要做鋇劑攝影，一照才知道大腸長得離譜，不只擠到接近心臟位置，「最後一段腸子甚至已經沒有皺摺」，推測應該是長年糞便累積在那一段的關係。

她也坦言，因為長期便祕讓她皮膚非常乾燥、免疫力超差，還有偶爾的憂鬱暴躁，「我不知道毒素再累積下去我會怎樣…而唯一解決的辦法好像是整付大腸切掉，但是我實在太害怕了，怕會有很多很多後遺症」。

原PO的X光片曝光後嚇壞不少網友，更被轉發到PTT「八卦板」，紛紛留言直呼「這個有點離譜耶！可以去看一下正常比例的大腸模型就知道差多少了，已經壓迫到肺部了，給醫生去評估吧」、「我曾在大腸直腸外科實習過，我能瞭解妳的擔心與害怕。顯然妳的所有結腸角度完全跟課本上的有很大的不同」、「感覺剩外科方式了，不然腸功能會更差」、「17天也太可怕，便秘不會積著然後腹內大爆炸嗎？」、「妳的橫隔膜呢」。

貼文同樣釣出不少飽受便秘困擾的網友，「我有一樣的經驗，我原本以為我自己就很誇張了，沒想到妳比我還厲害…我的大腸長到胃的旁邊，導致說只要沒有上大號，吃飽胃變大就會跟大腸打架，導致我都會很脹很不舒服。今年九月把大腸部分切除了，情況有改善，但飲食還是需要很注意，不然一樣會便秘，但胃脹的狀況真的改善很多，甚至我都不怎麼胃脹了」、「我術後有後遺症…一到天氣變化，就會痙攣，好幾次複診求助，醫生都愛莫能助，只能開止痛藥跟鎮定劑給我，高一時的手術至今已過了7年了，還是會痙攣，一旦痙攣就痛不欲生」。