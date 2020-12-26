現代人生活步調快，趕上班、趕上課、趕赴約，常常衣褲隨手一抓就出門，日前就有一名男網友哀怨表示，聖誕節快樂不起來，「蛋蛋」涼了一整天，直到上廁所才發現超糗一幕，讓他尷尬到想找個地洞鑽進去！

原PO昨（25日）在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文指出，「聖誕快樂不起來，蛋蛋涼整天，上廁所才發現…」並在文中附上照片。

畫面中可見，他蹲坐在馬桶上，但是褲底幾乎從前方拉鍊處下方「一路開到屁股縫」，離譜的是，他隻身在外卻毫無察覺到「門戶大開」，尷尬指數突破天際。

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「褲子白脫了」、「真的是剩蛋快樂了」、「有沒有覺得今天人緣特別好」、「反應也太慢了」、「都不覺得咖撐涼涼嗎」。

無獨有偶，先前也有網友出門買咖啡，不料卻瞥見女店員看著他偷笑，甚至還在杯身留言，本以為是要交換聯絡方式，回到車上才發現對方在杯身寫說「先生，你拉鍊沒拉」，讓他糗炸直喊「靠 ，還真是不好意思說的話！」