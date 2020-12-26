有些人「懶癌」發作，經常便宜行事，但總是有踢到鐵板的時候！印度一名男子因為懶得下樓倒垃圾，直接在自家2樓陽台空拋垃圾，沒想到不但垃圾沒丟中，還失足一頭栽進垃圾車中，看起來傷勢不輕。

當其他民眾都循規蹈矩的上街將垃圾高舉扔進垃圾車時，印度德里（Delhi）一名男子卻因為偷懶失敗，吃了大虧。畫面中可見，當時這名男子蹲坐在自家2樓陽台邊，打算趁著垃圾車行經家門前時，將沉重的垃圾袋空拋進車。

眼看垃圾車逐漸接近，男子為了將垃圾袋準確扔進垃圾車，不斷甩動沉重的垃圾袋，打算空拋了事，殊不知身體瞬間失去平衡，整個人以頭下腳上的方向應聲跌進垃圾車斗，與垃圾倒在一起，由於撞擊力道猛烈，讓他頓時癱軟無力，久久不能動彈。

附近鄰居聽見撞擊巨響也紛紛走上前查看，最後一群人七手八腳的好不容易才合力將男子從臭氣熏天的垃圾堆中拯救出來，不過影片中看起來，男子疑似傷勢不輕，後續治療情況則不得而知。