大部分的患者都十分信任醫生的醫術，才會在手術中將自己的性命交到對方手裡，沒想到英國一名沒有醫德的醫生，竟然拿病患的身體開玩笑，在手術中於對方的肝臟「刻上自己名字」留念！此事曝光後引起眾怒，該名醫生也被暫時停止其行醫資格。

根據《每日郵報》報導，英國醫師西蒙布拉姆霍爾（Simon Bramhall）是知名的肝臟移植專家，並在伊莉莎白女王醫院任職10年的時間。2名他之前的病患到其他醫院複診時，傻眼發現自己的肝臟上竟帶有布拉姆霍爾的簽名縮寫「SB」，氣的將此事公諸於世。

當時布拉姆霍爾表示自己只是想「留作紀念」，2018年被英國法院判處12個月的社區無償服務以及1萬元英鎊（約新台幣39萬元）的罰款。也被英國皇家檢署痛批他的行為是「濫用病人對他的信任」，同時向病人施行非法武力「攻擊」。病人權益組織更怒斥「病人的器官並不是拿來當親筆簽名的書本」。

近日受害患者再度上訴，醫學總會 （General Medical Council）也主張應直接吊銷他的醫師執照，但法院最後仍採信布拉姆霍爾辯稱是自己「工作壓力過大」的理由，僅暫停他的行醫資格5個月而已。