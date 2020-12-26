面試是求職中相當重要的一環，除了能讓公司更了解自己的優勢，也是認識公司環境和工作氛圍的好機會。不過一名28歲的女網友日前在面試時，卻被面試主管質疑自己年紀太大，讓她無奈直呼「是在歧視老人嗎？」

一名女網友24日在Dcard論壇發文，表示自己當天去一間10人小公司面試，面試官剛好和她同年，一樣是28歲。沒想到過程中對方竟直言，28歲年紀滿大了，怎麼會這時候出來找工作？讓她委屈稱「我前公司的薪水只有27k，在台北這種薪水根本無法存活，當然想換更高薪的工作啊…」最後更嘆道「雖然我年紀大是事實，但歧視老人膩？」

文章曝光後掀起熱議，有人認為對方應該是假設該網友大學畢業就出來工作，覺得都出社會6年了，怎麼還會自己出來找工作，因為很多都已經被內推做到小主管或挖角到其他地方。但大部分的網友都覺得28歲根本不算年紀大「一大堆30都還在換工作，28還好吧」、「28到底哪裡大了？沒出來混過哦」。

此外，有熟悉面試內情的網友就透露「被說年紀問題，有很多時候他們並不是真的在意你幾歲，是他們想藉由這一點，來砍你的希望待遇，希望能以更低的價格請到你」、「這是台灣很多小型企業很爛的地方，他們常故意攻擊你的專業或者年紀，藉此來砍你的價錢」。