台灣被譽為美食王國，滷肉飯更是最具代表性的美食之一。一名南部網友近日就表示，搬來台北之後一直找不到好吃的滷肉飯，想知道台北哪裡有能吃的滷肉飯。文章在網路上引爆話題，不少饕客都紛紛跳出來分享自己的口袋名單。

一名網友在PTT八卦板以標題「臺北有能吃的滷肉飯嗎」發文，表示他來自南部，但自從搬來台北之後就一直找不到好吃的滷肉飯，吃過朋友推薦的幾間都覺得CP值很低，看了到YouTuber介紹，又跑去吃了幾間，也只有一間覺得還行，忍不住好奇發問「有沒有臺北沒有能打的滷肉飯的卦啊？」

文章曝光引起不少北漂網友共鳴，留言表示，「台北的滷肉飯都肥肉，在中南部這是不及格的，我媽都說台北賣滷肉飯的都偷工減料，都只放肥肉，肥肉超便宜的好嗎」、「小時後去北部醫院探病，真的被豬皮飯嚇到」、「中南部真的隨便都屌打」、「沒錯，台北滷肉飯都沒加糖，實在吃不下去」。

其中有不少饕客都點名北投市場的「矮仔財滷肉飯」超好吃，「北投矮仔財呢？」、「推北投市場矮仔財，當時坐在7-11吃，店員跑過來問哪裡買的」、「東森還沒採訪以前，矮仔財沒有很難排」其他還有溫州街的「阿英滷肉飯」以及三重的「今大魯肉飯」也被網友多次提及。