太監是古代服侍皇族的男性官員，為了保護皇家血統，通常都需要經過閹割手術。沒想到古代竟有一名男子沒有「去勢」就進到宮中當太監，還深受皇帝寵愛，藉機玩遍後宮所有女人，導致最終下場淒慘。

唐朝中後期，太監的勢力越來越大，許多高位太監擔心自己過世後，沒有人料理後事，為了彌補沒辦法生兒育女的缺憾，都會選擇收養乾兒子。當時唐穆宗身邊的大太監劉光就靠自己的關係，將沒有凈身的養子劉克明送到宮中當太監，並安排在太子李湛身邊陪玩。

李湛從小就十分貪玩，對治國理政一點興趣都沒有，特別喜歡玩擊鞠和打夜狐的遊戲，劉克明生性聰明，在這兩項遊戲的表現都十分出色，馬上就成為李湛的心腹。李湛15歲時正式即位成為唐朝第16代皇帝唐敬宗，登基後卻玩心不減，整日沉迷於打獵和遊戲中，甚至說出「皇帝非我願，但願玩一生」一句話。

不過喜好玩樂的李湛卻對女色沒興趣，一直冷落後宮中的10幾位嬪妃，好色的劉克明按耐不住，便趁機出手，一開始他只敢染指宮女，後來膽子大漸漸了就開始勾引其他嬪妃，許多妃子耐不住深宮寂寞，就開始和劉克明私通。

時間久了，劉克明擔心東窗事發，整天提心吊膽過日子，最後竟決定先下手為強，夥同其他太監，在幫李湛更衣的將他殺害。劉克明原本想假傳聖旨，推舉一位魁儡皇帝，卻在事情還沒處理好前就被推翻，最後怕被嚴刑拷打，只能投井自盡。