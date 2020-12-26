指紋是每個人身上獨一無二的特徵，隨著科技的進步，現在更是我們出國、領錢、解鎖手機的重要關鍵。不過孟加拉有一家人竟然因為基因的關係，天生就沒有指紋，也讓他們的生活出現極大困擾。

The family with no fingerprints https://t.co/A1dVUhYmWU — BBC News (World) (@BBCWorld) December 26, 2020

根據《BBC》報導，22歲的薩克爾（Apu Sarker）是一名醫護人員，和家人一起住在孟加拉北部的一個小村莊中。他們家族出現一種神奇的基因突變， 導致所有男性都天生沒有指紋。薩克爾表示，在他祖父的年代，沒有指紋並不是甚麼大事，但在現在這個時代，沒有指紋讓他和父親的生活充滿各種困擾。

據了解，孟加拉在2008年推出新的身分證，辦理的時候會將指紋一起收錄在資料庫中，當時薩克爾的父親阿邁勒（Amal Sarker）就因為沒有指紋難倒承辦人員，最後只能給他一張印有「無指紋」字樣的卡片。

2010年政府新增規定，所有護照和駕照上必須要有指紋。阿邁勒出示醫生證明，又經過多次申請，才讓政府相信他天生沒指紋，成功獲得護照，但卻一直不敢出國，因為擔心沒指紋會惹上更多麻煩。而監理所卻無法讓他辦理駕照，儘管阿邁勒已經通過考試也支付了駕照費用，承辦單位還是因為沒有指紋無法交給他駕照，讓阿邁勒只能在出門時隨身攜帶支付駕照費用的收據，如果遭警方攔查，並沒有任何實質上的幫助。

2016年孟加拉政府又強制規定，購買手機Sim卡的人須將指紋與國家資料庫配對，薩克爾無奈表示，自己把手指放到感測器上時，都會造成店家系統當機，讓他被許多店家拒絕，所以家中男性都只能以母親的名義購買Sim卡。報導指出，瑞士皮膚科醫生伊丁（Peter Itin）透露這種罕見病症叫做「皮紋病」，患者通常有指尖扁平，手上汗腺較少等問題，大多為家族遺傳。