坊間流傳被毒蛇咬到「用嘴把毒液吸出來」的急救方法，但這樣其實是錯誤的行為！澳洲一名3歲女童在自家院子中玩耍時，遭到「世界上最致命毒蛇之一」的杜吉蛇給咬傷，阿嬤立刻替孫女綁上繃帶，並且讓她保持靜止不動的狀態，順利拯救孫女的性命，冷靜又正確的處理方法連醫生都相當讚嘆。

根據外媒報導，該事件發生在澳洲西部的曼杜拉，3歲的露西亞（Lucia Carna）當時在院子裡和兄弟、阿嬤吉爾（Jill）玩球，一旁的花壇中突然竄出一條蛇，露西亞不小心踩到牠，下秒就慘被反咬，她只能無助地一邊尖叫一邊跑向吉爾求救。

吉爾將露西亞抱起後，先是丟開了那條蛇，接著替露西亞的腿纏上繃帶，並讓她維持靜止不動的狀態，直到救護車來到現場；而醫生在治療完露西亞後，也誇讚吉爾冷靜又正確的急救方法，對於拯救露西亞的性命有著至關的重要性。

外媒報導，這條攻擊露西亞的蛇是杜吉蛇（dugite），牠是一種生活在西澳與南澳的蛇類，被認為是「世界上最致命的毒蛇」之一。

露西亞的母親荷莉（Holly Carna）透露，自己是在農田中長大的，所以知道蛇的危險性，但卻從沒有預期到蛇也會在郊區出現，「如果在這裡都會發生被蛇攻擊，那意味著在任何地方都有可能發生」，因此呼籲所有的父母都得學習被蛇咬傷的急救方法，以防最糟的情況。