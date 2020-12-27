好運來了擋也擋不住。英國一名男子最近在賞鳥時，突然瞥見土裡閃爍著金光，他好奇一挖，沒想到竟挖出了一個裝滿2000年前凱爾特金幣的古甕，總計約有數千枚金幣，價值高達84萬5000英鎊、折合台幣約3187萬。

Birdwatcher stumbles upon £800,000 hoard of 2,000-year-old Celtic gold coins https://t.co/0uhjPZ6Tv3 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 24, 2020

綜合外媒報導，這名英國男子前陣子到英國東部一處剛被犁過田地中觀賞一隻鵟和2隻喜鵲纏鬥的畫面，卻意外瞥見土地裡似乎隱約閃爍著金光，他撿起一塊「金屬片」稍微擦拭後，露出金黃的色澤，男子又驚又喜，趕忙回家拿了金屬探測器和鐵鍬等工具，再回到現場挖掘。

幾小時後，他在深度約42公分的地方挖到了一個古甕，他一把古甕取出，金幣全都灑落出來，總計約有1300枚，每一枚都可以追溯到西元40至50年，根據專家評估，可能是凱爾特女王布狄卡（Budicca）和羅馬軍隊交戰時的戰鬥資金，每一枚的價值為650英鎊（約新台幣2.4萬），全部共計高達84萬5000英鎊。

男子將這些古金幣帶走後，隨即通知了當地的法醫辦公室，目前這些寶藏正依據「1996年寶藏法案」（Treasure Act 1996）進行處理，調查官將決定發現者是否要依固定價格出售給當地博物館，或是直接歸發現者所有。