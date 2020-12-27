史上最敬業的公雞非牠莫屬。土耳其最近出現一隻公雞可以在啼叫時連續15秒不換氣，每天如此，只是叫到最後都會因缺氧而倒栽蔥，公雞努力工作的影片曝光後，立刻讓牠在網路上爆紅，深受許多網友喜愛。

影片爆紅後有不少人出價想要買下公雞，但主人堅決不賣。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據《BirGün》報導，這隻公雞名叫Bahtiyar，生活在土耳其代尼茲利，主人是一名熱愛養公雞的紡織工人歐肯（Okan Gökbudak），他透露自己從Bahtiyar很小的時候就開始飼養，日前因為一時好玩，所以拍下了Bahtiyar在長長的啼叫後昏倒的日常景象。

從畫面中可以看到Bahtiyar站在雞舍當中，開始長達15秒的啼叫，最終因缺氧而向後倒下，撞到了後方的牆壁上，這段影片曝光後很快就在網路上爆紅，不少人都戲稱Bahtiyar是「有史以來最敬業」的公雞。

歐肯透露，自從Bahtiyar爆紅以後，他接到了不少人想要買下牠的電話，一個住在國外的人出價1250歐元（約新台幣4.2萬），另一個人則想用自己價值2.5萬里拉（約新台幣9.2萬）的汽車來交換，但歐肯都一一拒絕，直言：「我很愛牠，從沒有打算要把牠交給任何人」；如今，為了提防有人來偷走Bahtiyar，歐肯晚上都會把牠帶到臥室中睡覺，白天才把牠放回雞舍中。

根據當地農業局官員謬斯塔法（Mustafa Ünal）指出，一般公雞最多只可以啼叫5秒，代尼茲利公雞卻可以啼叫更長的時間，有時候甚至達到20秒以上，但持續的時間越長，牠們就越難控制自己的呼吸，最終失去平衡而跌倒，這對代尼茲利公雞來說是非常常見的現象。